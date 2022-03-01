AA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel ekonomiyi birçok açıdan derinden sarsan Kovid-19 salgını döneminde Türkiye ekonomisinin sağlam bir duruş sergilediğine işaret edilerek, yaşanan zorlu süreçte ihracatın, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiği ve 2021 yılında yüzde 33 artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığı anımsatıldı.

Ocakta yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılmasının, bu artışın devam edeceğinin göstergesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İhracatımızdaki bu başarının katlanarak devam etmesini teminen ihracatçılarımıza mevcut desteklerimize ilave bir destek mekanizması daha sunuyoruz. Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek, kolaylaştırmak ve özellikle ihracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının ekim ayında İGE AŞ kurulmuştur. Aralık ayında ise 61 ihracatçı birliğimizin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İGE AŞ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında vermiş olduğu müjde çerçevesinde bugün itibarıyla faaliyete geçmiştir."

İHRACAT TABANA YAYILACAK

Açıklamada, İGE AŞ ile teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanacağı belirtilerek, "İhracatçılar artık kredi almak için gayrimenkulünü, fabrikasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

İhracatta yaşanan artışın süreklilik arz edeceğine ilişkin en önemli göstergelerden birinin de ihracat yapan firma sayısındaki önemli düzeydeki artış olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl 32 binden fazla firmamız ihracata başlamış ve ihracatçı sayımız 101 bini aşmıştır. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın kaynaklarıyla kurulan ve sadece ihracatçılarımızın erişimine açık olan İGE AŞ, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına ilave bir katkı sağlayacaktır."

İLAVE SERMAYE KATKISI SAĞLANIYOR

Açıklamada, ihracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olmasının ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulmasının, ihracatçılara sürekli ve etkin şekilde hizmet verilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırmak ve yeni pazarlara girmek amaçlarına hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanlarımızı seferber etmekte ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktayız." ifadesi kullanıldı.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Öte yandan, İGE AŞ Üst Yönetimi de belli oldu. İGE AŞ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tuna Turagay olurken, yönetim kurulu İsmail Gülle, Özgür Volkan Ağar, Ali Güney, Deniz Yılmaz, Baran Çelik, Mustafa Gültepe, Güven Uçkan ve Kasım Akdeniz'den oluştu. Şirketin Genel Müdürü olarak da Kasım Akdeniz görev aldı.