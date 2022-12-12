İhracatı en çok artan il Yozgat oldu

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 11,02'lik artışla 206,46 milyar dolara ulaştı.

Yılın 11 ayında ülke genelinde 62 ilin ihracatı artarken, 11 kentteki azalış tek hane olarak gerçekleşti. Bu dönemde 79 ilin ihracatının 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği görüldü. Sadece Tunceli ve Bayburt'un dış satımı bu rakamın altında kaldı.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracat 90,6 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Megakentteki artış yüzde 13 oldu.

İstanbul'u, 17,8 milyar dolarla Kocaeli, 14,6 milyar dolarla Bursa, 12,7 milyar dolarla İzmir, 10,4 milyar dolarla Ankara ve 9,6 milyar dolarla Gaziantep takip etti.

19 İLİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılın 11 ayında ihracatı 1 milyar doları aşan kent sayısı 19'a ulaşırken, bu iller arasında Manisa, Sakarya, Denizli, Hatay, Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Samsun ve Eskişehir de yer aldı.

19 il arasında geçen yılın ocak-kasım dönemine göre ihracatta en yüksek artışı yüzde 23,3 ile Ankara yakaladı. Ankara'yı, yüzde 23,28 ile Adana, yüzde 20,06 ile Tekirdağ, yüzde 15,9 ile Mersin ve yüzde 14,87 ile İzmir takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YOZGAT, MUŞ VE BİNGÖL'DE

Ocak-kasım döneminde ihracatı 1 milyon dolar ve üzerinde olan 79 kent arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta görüldü. Yozgat'ın ihracatı, 15,47 milyon dolardan 54,75 milyon dolara yükseldi.

Yozgat'ı, yüzde 125,1 ile Muş (4,39 milyon dolar), yüzde 93,6 ile Bingöl (7,73 milyon dolar), yüzde 74,3 ile Nevşehir (149,2 milyon dolar) ve yüzde 60,1 ile Şanlıurfa (230,1 milyon dolar) izledi.

Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Kars, Bayburt, Sivas, Diyarbakır, Muğla, Aksaray, Kilis, Tokat ve Kırşehir; ihracatı yüzde 25'in üzerinde artan iller arasında yer aldı.

YALOVA VE VAN'DA DÜŞÜŞ

Yılın 11 ayında 19 ilde ihracat gerilerken, bunların 11'inde düşüş tek hanede kaldı. En fazla düşüş ise yüzde 45,8 ile Yalova'da gerçekleşti. Yalova'nın ihracatı 814 milyon dolardan 441,1 milyon dolara indi.

İhracat düşüşü Van'da yüzde 35,59, Niğde'de yüzde 27,59, Adıyaman'da yüzde 21,7, Karabük'te yüzde 21,2, Zonguldak'ta yüzde 13,1, Kastamonu'da yüzde 11,8 ve Trabzon'da yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti.