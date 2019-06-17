Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılar, döviz alımlarında kambiyo vergisi ödemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak. Düzenleme, kararın yayımını takip eden gün yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemeyi dün katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde duyurmuştu. Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, "Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." ifadesini kullanmıştı.