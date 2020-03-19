19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toplamda 200 bin ton olan domates kotasını kısa sürede doldurması beklenen Türk ihracatçısı, Rusya'dan bu sınırlandırmayı tamamen kaldırmasını bekliyor.
AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihracatı karşılığında 304 milyon 445 bin dolar gelir elde etti.
Türkiye'nin önemli pazarlarından biri olan Rusya geçen yıl 98 bin ton Türk domatesi alarak 86 milyon dolar ödedi.
Rusya'ya 1 Ocak-17 Mart döneminde ise 30 milyon 300 bin dolarlık domates satıldı. Türkiye, yeni yıla hızlı giren domates ihracatının bu yoğunlukta devam etmesi için Rusya'dan kota artırımı istedi.
Türkiye'nin bu talebini değerlendiren Rusya, 7 Mart'tan itibaren domates kotasını 50 bin ton artırmayı kararlaştırdı.
Kotanın artırıldığı 7 Mart'tan itibaren geçen 10 günlük süreçte ise Türkiye'den bu ülkeye yaklaşık 8 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleşti.
BEKLENTİ KOTANIN TAMAMEN KALKMASI
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Rusya'ya kotanın 50 bin ton daha artırılmasının ihracatçılara rahat bir nefes aldırdığını söyledi.
Rusya'ya yaptıkları domates ihracatının rakamlara da yansıdığına işaret eden Uçak, "Geçen yıl 7 Mart-17 Mart döneminde yaklaşık 6 milyon dolarlık domates ihracatı yapmıştık. Bu yılın aynı döneminde rakam 8 milyon dolara çıktı. Son olarak belirlenen 200 bin tonluk kota da kısa sürede dolacaktır. Biz ihracatçılar olarak kotanın tamamen kalkmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Rusya ile yaşanan kota sorununun ilerleyen günlerde de tekrarlanabileceğini değinen Uçak, bu kapsamda alternatif pazarları devreye almak için girişimlerde bulunacaklarına işaret etti.
Küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Uçak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Alternatif pazarın önemini biliyoruz. Sadece domateste değil, tüm yaş meyve ve sebzede ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Malumunuz üzere tüm ihracatçıların ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19). Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz."
KOTA ARTIRIMI
Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı 150 bin tonluk kotanın 8 Şubat'ta dolmasının ardından iki ülke bakanlığının yaptığı çalışma sonucu kota 50 bin ton artırılmıştı. Yapılan yazışmaların ardından Türk domatesinin Rusya'ya giriş tarihi ise 7 Mart olarak belirlenmişti.
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