İhracat verileri GTS'ye göre yayımlanacak

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Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerin bundan sonra ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine (GTS) göre yayımlanacağını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret istatistikleri halihazırda ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, bundan sonra dış ticaret istatistikleri de ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine göre yayımlanacaktır" denildi.

TÜİK GTS'ye göre yayımlanmış olan 2013-2019 dönemine ilişkin istatistiklerin , revize edildiğini de belirterek, ilgili değişikliklerin 28 Şubat'ta yayımlanacak Ocak 2020 istatistiklerinde revize edilmiş haliyle yer alacağını da açıkladı.