İhracat ve ithalatta birim değer yükseldi

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 yükseldi.

Endeks, Şubat 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 36,5 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 artış kaydetti.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken yakıtlarda yüzde 7,5 değer kaybetti.

İthalat miktar endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12 artış gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 152,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalışla şubatta 150,4'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Şubat 2021'de 124,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,5 artışla bu yılın aynı ayında 143,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 116,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 azalarak şubatta 115,5'e düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 101,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artışla bu yılın aynı ayında 107,8'e çıktı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2021'de 95,1 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 18,8 puan azalışla bu yılın şubat ayında 76,3'e geriledi.