Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 yükseldi.
Endeks, Mayıs 2020'ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,3, yakıtlarda yüzde 126,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 artış kaydetti.
İthalat birim değer endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 29,1 yükseldi.
Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 50,9, yakıtlarda yüzde 100,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 artış gösterdi.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ
İhracat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 37, yakıtlarda yüzde 38,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 57,3 değer kazandı.
İthalat miktar endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 19,3 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 21,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40 artış kaydetti.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 142,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, mayısta 143,6'ya çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mayıs 2020'de 96,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 49,5 artışla bu yılın aynı ayında 144,7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 108 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak, mayısta 110,4'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl mayısta 94,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,3 artışla bu yıl mayısta 114,8'e çıktı.
Dış ticaret haddi, mayısta yıllık bazda 13 puan azalarak 91,6 oldu.
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