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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhracat sayılan satış ve teslimlerin kapsamı genişletildi - İş-Yaşam Haberleri

        İhracat sayılan satış ve teslimlerin kapsamı genişletildi

        İmalatçı firmaların, yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılacak satışları, ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:06
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        İhracat sayılan satış ve teslimlerin kapsamı genişletildi
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        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Önceki tebliğde yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri, ihracattan sayılan satış ve teslimler arasında yer alıyordu.

        Yeni tebliğle, imalatçı firmaların yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılacak satışları da kapsama dahil edildi.

        Tebliğle ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili taahhütlerin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerde düzenleme yapıldı.

        Ayrıca önceki tebliğde yer alan kurum ve kuruluşların isimleri de güncellendi.

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