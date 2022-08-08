İhracat ikliminde iyileşme serisi sona erdi

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İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021’den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarları arasında talep artışının ana kaynağı, petrol dışı aktivitenin keskin şekilde artmaya devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu artış son yedi ayda görülen en yüksek seviyeye ikinci kez ulaştı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Katar ve Suudi Arabistan’daki güçlü büyümeye karşın Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivite yavaşladı.

- Avrupa karmaşık bir tablo çizdi

Avrupa ise üçüncü çeyreğin başında üretim açısından karmaşık bir tablo çizdi. Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda’da büyüme devam etmekle birlikte bu ülkelerin tamamında ivme kaybetti. Buna karşılık Almanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan’ın üretimi temmuz ayında düşüş gösterdi. Toplam yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sanayi ihracatının en büyük pazarı konumunda bulunan Almanya’da ekonomik aktivite yıl başından beri ilk kez azaldı ve söz konusu azalış Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. ABD’de de özel sektör aktivitesi yeniden daralmaya geçti. Üretim iki yıldan biraz uzun bir süredir ilk kez düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş Mayıs 2020’den beri en yüksek oranda gerçekleşti.

ÇİN'DE ÜST ÜSTE 2. AY ARTIŞ

Orta Doğu dışında en hızlı üretim artışları Asya’da kaydedilirken büyüme Hindistan, Singapur ve Tayland’da belirgin gerçekleşti. Çin, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay artış kaydetti.

Üretimdeki en keskin düşüş ise Polonya’da gerçekleşti. Tayvan, Kenya ve Çek Cumhuriyeti’nde de talep belirgin yavaşlama gösterdi.

Açıklamada, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi, enflasyonist baskıların talep üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi temmuzda hissetmeye devam etti ve böylece ana ihracat pazarlarından bazıları daralma bölgesine geçti. Zayıflıkta özellikle Avrupa ve ABD belirleyici olurken aktivitenin güçlü şekilde artmaya devam ettiği Orta Doğu’nun mevcut durumda Türk imalatçıları açısından yeni iş fırsatlarının başlıca kaynağı haline gelebileceği görülüyor."