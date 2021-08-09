Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Haziranda 58,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 57,7’ye geriledi ancak yine de eşik değer 50,0’nin oldukça üzerinde kalarak ihracat ikliminde güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Böylece, ihracat pazarlarındaki talep koşulları son altı ay boyunca iyileşme sergiledi.
EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA'DA BÜYÜME HIZI REKOR DÜZEYDE
Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarını oluşturan ABD ve birkaç Avrupa ülkesinin tümünde, üretim hacmi temmuzda güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük yurt dışı pazarı olan ve ihracattaki payı yaklaşık yüzde 10 olan Almanya’da üretim artışı ivme kazandı. Almanya’da büyüme hızı rekor düzeye ulaşırken, İtalya’da da üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Diğer ihracat pazarlarının tümünde büyüme haziran ayına göre hız kesmekle birlikte güçlü seyrini korudu. Bu pazarlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler yer aldı.
ORTA DOĞU'DA GÖRÜNÜM KARMAŞIK
Orta Doğu’da, talep koşulları açısından karmaşık bir görünüm söz konusu oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da ekonomik aktivite keskin artışlar kaydederken, BAE petrol dışı üretimde son iki yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Buna karşılık, Mısır’da aktivite yeniden küçülürken Lübnan da daralma bölgesinde kaldı.
Temmuz ayında Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı kısıtlamaların faaliyetleri olumsuz etkilediği birçok ülkede talep sert düşüşler gösterdi. Ekonomik aktivitede en belirgin azalışlar Myanmar, Uganda, Malezya, Endonezya ve Vietnam’da gerçekleşti. Ancak Türk imalat sanayi ihracatındaki toplam payı yüzde 0,5’le sınırlı olan bu ülkelerdeki sorunlar, Türk imalatçılarının ihracat iklimi üzerinde önemli bir doğrudan etki yaratmıyor. Çin ve Brezilya gibi diğer ülkelerin büyüme hızlarında haziran ayına göre artış gerçekleşirken, Rusya’da ivme kaybı gözlendi. Hindistan’da ise haziran ayında Covid-19 kaynaklı sert daralmanın ardından ekonomik aktivite temmuzda hemen hemen yatay seyretti.
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