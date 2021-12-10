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Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7.3 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 39.0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18.8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,4 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 147,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 artarak, 2021 Ekim ayında 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 144,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,6 artarak, 2021 Ekim ayında 161,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6.5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 105,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, 2021 Ekim ayında 98,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,1 azalarak, 2021 Ekim ayında 96,0 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI EKİM AYINDA 79.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ekim ayında 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, 2021 yılı Ekim ayında 79,2 oldu.