Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) sektörel bazda ihracat verilerine göre, yılın ilk 5 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 5,4 artış gösterdi. Savunma ve havacılık yüzde 37'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 784 milyon 65 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 24,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 23 ile gemi ve yat, yüzde 20,4 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.

Sektör bu dönemin tüm aylarında geçen yılki ihracat performansının üzerine çıktı.

İHRACATIN ROTASI

Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat yüzde bin 327,7 arttı.

Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 803,5 artışla 63 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılki ihracata paralel bir performans gösterilen Hollanda'ya 33 milyon 665 bin dolarlık ürün satıldı.

Hindistan'a 30 milyon 327 bin dolarlık, İngiltere'ye 27 milyon 603 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 399 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 187 bin dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinde ocak-mayıs dönemlerinde en fazla ihracat yapılan ülkeler, ihracat miktarı (bin dolar) ve değişim oranları (yüzde) şöyle: