04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) sektörel bazda ihracat verilerine göre, yılın ilk 5 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.
Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 5,4 artış gösterdi. Savunma ve havacılık yüzde 37'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti.
Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 784 milyon 65 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaştı.
Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 24,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 23 ile gemi ve yat, yüzde 20,4 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.
Sektör bu dönemin tüm aylarında geçen yılki ihracat performansının üzerine çıktı.
İHRACATIN ROTASI
Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı.
ABD'yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat yüzde bin 327,7 arttı.
Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.
Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 803,5 artışla 63 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Geçen yılki ihracata paralel bir performans gösterilen Hollanda'ya 33 milyon 665 bin dolarlık ürün satıldı.
Hindistan'a 30 milyon 327 bin dolarlık, İngiltere'ye 27 milyon 603 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 399 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 187 bin dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yapıldı.
Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinde ocak-mayıs dönemlerinde en fazla ihracat yapılan ülkeler, ihracat miktarı (bin dolar) ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
|Ülke
|2018
|2019
|Değişim
|ABD
|291.884
|352.624
|20,8
|KATAR
|8.619
|123.056
|1327,7
|ALMANYA
|100.801
|107.464
|6,6
|UMMAN
|71.906
|100.671
|40
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|3.323
|63.254
|1803,5
|HOLLANDA
|33.202
|33.665
|1,39
|HİNDİSTAN
|34.674
|30.327
|-12,5
|BİRLEŞİK KRALLIK
|23.636
|27.603
|16,7
|SUUDİ ARABİSTAN
|7.302
|21.399
|193
|AZERBAYCAN
|16.073
|19.187
|19,3
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!