12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gülle, 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların hedefler için istekli olduğunu, kısa sürede hedeflere ulaşılacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı kapsamında aralarında ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerin de bulunduğu 17 hedef ülke ve 5 ana sektörün (makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi) duyurulduğunu hatırlatan Gülle, söz konusu 5 sektörün öncelendiğini ancak Türkiye'nin, tüm sektörlerine önem verdiğini ifade etti.
İhracatçıların söz konusu plana destek sunduğunu ifade eden Gülle, Kalkınma Planı'nda yer alan hedeflerin artık revize edilebileceğini söyledi. Gülle, "İhracat Ana Planı, hem 100. yıl hem de sonrası için çok önemli. Şu an Amerika pazarı ile ilgili yaşanan gelişmeler, bizi 100. yıl hedeflerinin üzerine taşıyacak." dedi.
"ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ PLANIN İLK İHRACATLARINDAN"
İsmail Gülle, ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, İhracat Ana Planı'nın ilk icraatlarından biri olacağını vurgulayarak, bu hedefle birlikte Türkiye'nin ABD'ye yaptığı 8,4 milyar dolarlık ihracatın 50 milyar dolar seviyesine çıkacağını, bununla beraber hem hedeflerinin büyüyeceğini hem de rekorlarının artacağını söyledi.
İhracatçıların hedefler konusunda çok istekli olduğunu ifade eden Gülle, "Yatırımlarla beraber hedefleri inşallah çok kısa sürede, bu sene ve önümüzdeki senenin akabindeki süreçte gerçekleştirebiliriz." dedi.
Gülle, Türk ihracatçıların ABD pazarından aldığı binde 4'lük payın, İhracat Ana Planı sayesinde yüzde 1,5-2 seviyesine yükseleceğini belirterek, ABD gibi bir pazarda bunun çok büyük bir başarı olacağını vurguladı.
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