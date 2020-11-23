İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi "görev suçu" yönünden Yüce Divan'da yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesince, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılan üç eski Danıştay üyesi de bu kapsamda Yüce Divan'da yargılanacak.
Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma, yarın saat 10.00'da yapılacak.
Heyete, eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine başkanvekillerinden biri başkanlık edecek.
Duruşmada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak.
- Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar
Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.
FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
- Tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı
Yüce Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnızca siyasileri yargılayan Anayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı.
Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle, Yüce Divan tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakan Anayasa Mahkemesi heyeti, kararını 19 Aralık 2012'de vermişti. Hasan Erdoğan ile bu davayla birleştirilen ve rüşvet vermekle suçlanan 15 sanığın beraatine hükmedilmişti.
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