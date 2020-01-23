23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla geçen yıl 243 bin 382 aracı yurt dışına satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgasını tanıtmayı sürdüren Sakarya, ülke ekonomisine 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar döviz kazandırdı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7'nci sıradaki yerini koruyan Sakarya'da geçen yıl 251 bin 949 otomobil, 120 küçük kamyon, 231 kamyonet, 758 midibüs, 730 otobüs ve 22 bin 745 traktör olmak üzere 276 bin 533 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,6'sının yapıldığı kentte günde 768 araç banttan indirilirken 676'sı yurt dışına satıldı.
Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın 12 ayında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 243 bin 382'si ihraç edilirken, bu satıştan 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarlık gelir elde edildi.
Toplam ihracat rakamının yüzde 91,4'ünü bu sektörden karşılayan Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye'nin genel ihracattaki payı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.
TOYOTA İHRACATTA ZİRVEDE YER ALDI
Toyota Sakarya fabrikasında 12 ayda 251 bin 949 araç üretildi.
Binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90,1'ine denk gelen 227 bin 19 aracı yurt dışına sattı.
OTOKAR TÜRKTRAKTÖR'ÜN İHRACATINDA ARTIŞ
Otokar, geçen yıl 231 kamyonet, 120 küçük kamyon, 758 midibüs ve 730 otobüs olmak üzere toplam 1839 araç üretimi gerçekleştirdi.
İhracatını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,3 artırmayı başaran Otokar, 2018'de 901 araç ihraç ederken 2019'da 1156 aracı yurt dışına sattı.
TürkTraktör ise ocak-aralık döneminde ürettiği 22 bin 745 traktörün yüzde 66,8'ine denk gelen 15 bin 207'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.
Geçen yıl Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:
|Firma
|Üretim
|İhracat
|Toyota
|251.949
|227.019
|Otokar
|1.839
|1.156
|TürkTraktör
|22.745
|15.207
|Toplam
|276.533
|243.382
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