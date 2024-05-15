İhmal 11 yaşındaki çocuğun canını aldı

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İHA'nın haberine göre; Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçen 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriye uyruklu çocuk, burada açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen elektrik kablolarıyla temas etti. Bir anda akıma kapılan çocuk yere yığıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akıma kapılan çocuğu hareketsiz bir şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine çağrılan görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.