Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek

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Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Ihlara'da, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor.

Bölgenin coğrafi yapısından dolayı motorlu araçların giremediği kısımlarda atlı timler devriye geziyor.

Vadi tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi ziyaretçi yoğunluğunun olduğu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışan atlı ekipler, Ihlara Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde bölgeyi gezmelerini sağlıyor.

Özel eğitimli atlarla tarihi mekanlar ve vadilerde devriye görevi yapan jandarma personeline, turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler, atlı jandarma timleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.