Ihlamur toplamaya çıktı, canından oldu

Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde meydana geldi. İki çocuk babası Selami Taşhan (52), köyde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Taşhan ağaçtan yere düştü.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşhan'ın cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.