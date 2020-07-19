İHH yılın ilk yarısında İdlib'e 220 bin gıda kolisi gönderdi

Yurt dışı ve Türkiye'nin farklı kentlerinde hayırseverlerin bağışladığı yardımlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde gerekli tasnifler yapıldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlarla İdlibli ailelere gönderiliyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, İdlib ve kırsalına yardımların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, Suriyeli ailelere yardım ulaştırılmasında tek ve en kritik nokta olduğunu ifade eden Tosun, şöyle konuştu:
"Suriye'deki ailelerin, insani yardımlar olmazsa hayatlarını sürdürecekleri bir tarım arazileri veya uygun yerleri bulunmuyor. Bulunan kısıtlı alanlar ise sık sık saldırılara maruz kalıyor. Yoğun saldırılar devam ettikçe göç artıyor ve haliyle gıda sıkıntısı baş gösteriyor. Bu açıdan sınır kapılarının açık kalması insanlar için oldukça gerekli çünkü İHH olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bağışçılar tarafından gönderilen yardımları ailelere ulaştırmayı sürdüreceğiz."
Tosun, birçok ülkeden Suriyeli savaş mağduru siviller için ayni ve nakdi yardımların geldiğini anlatarak, "Yılın ilk 6 ayında 220 bin gıda kolisi İdlib ve kırsalındaki kamplarda yaşamlarını sürdüren ailelere ulaştırıldı. Yardım tırlarında salça, kuru gıda, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler ile ekmek bulunuyor. Bu yardımlardan ilk 6 ayda 1 milyon 200 bin sivil faydalandı." bilgisini verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!