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HaberlerDünya

İHH Suriye'deki briket ev hedefini 20 bine yükseltti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye içerisinde hayata geçirilen briket ev projesi kapsamında hedefledikleri sayıyı 20 bine çıkardıklarını açıkladı.

23.05.2020 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
İHH Suriye'deki briket ev hedefini 20 bine yükseltti
AA

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Suriye'nin İdlib ili kırsalını ziyaret ederek, vakfın briket ev çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl başında İdlib'de yaşanan göç dalgası nedeniyle briket ev inşa çalışmasına başladıklarını belirterek, "Krizin başında tüm dünyaya briket ev projesini duyurmuştuk. Ciddi şekilde gündem oldu. Şu anda bulunduğumuz arazi de dahil olmak üzere 25’in üzerinde farklı lokasyonda yürüttüğümüz çalışma sonucu 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladık. Evlere aileler yerleştiriliyor. Tüm bu araziler adeta bir şehir havasına büründü." dedi.

Briket ev projesinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Yıldırım, Suriye içerisinde "Mazluma Çatı Ol" sloganıyla 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlattıkları projeyi, arazi şartları ve hava durumuna göre birkaç ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, "İnsanlar briket evlere yerleşiyor. Çok mutlu olduklarını görüyoruz. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. İnsanlar kendilerine tahsis ettiğimiz evlerini daha da güzelleştiriyor. Bu çok kıymetli bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

- "Sayıyı 20 bin eve çıkarmayı planlıyoruz"

Briket ev sayısının daha da artırılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, projenin bağışçılar tarafından ciddi bir teveccüh gördüğünü aktardı.

Yıldırım, şu ana kadar 15 bin briket ev için kendilerine fon geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sayıyı 20 bin eve çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla insanı barındırarak daha fazla mazlumun yüzünün gülmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm bağışçılarımızı aylar önce ölümden kaçarak sınır bölgelerine sığınan mazlum Suriye halkının yanında olmaya davet ediyoruz."

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