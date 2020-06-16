İHH Sudan'da insani yardımlarını sürdürüyor

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, Hasahisa bölgesinde, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı 15 büyükbaş hayvanı keserek etlerini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Bahci, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen öğrencilerin kaldığı Uluslararası Afrika Üniversitesinin yurduna da bağışçıların emanet ettiği 15 büyükbaş kurbanı teslim ettiklerini belirtti.