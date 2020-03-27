İHH'nin erkene alınan ramazan yardımları yola çıktı - KİLİS

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 60 tır, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.
İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya ile toplanan yardımları, koronavirüs salgını nedeniyle erken dağıtma kararı aldıklarını aktardı.Vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın gayretiyle çalıştıklarını belirten Aydın, yardımların Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde dağıtılacağını ifade etti.
Aydın, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara hız verdiklerini, yurdun dört bir yanına gönderilmek üzere 75 bin gıda kolisi hazırladıklarını anlattı.
İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya, 5 bin aileye hijyen paketi vereceklerine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:
"Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna en fazla ihtiyacın hissedildiği bu günlerde vakfımız, 'Hep Birlikte Ramazan' sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle erken başladı. Yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmek ve hayırseverlerin desteklerini bu zor günlerde onlara ulaştırabilmek için tüm enerjimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "
Aydın, İHH gönüllüleri olarak İçişleri Bakanlığı talimatıyla illerde ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na da katkı sağladıklarını ifade etti.İç savaşın başladığı ilk günden beri sınırın Suriye tarafındaki ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmadıklarını anımsatan Aydın, ramazan süresince bir milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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