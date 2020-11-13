İHH Libya'da yerinden edilmiş ailelere giyim yardımı için "Hayır Çarşısı" açtı - MİSRATA

İHH'nın Libya Kızılayı Misrata Şubesi koordinasyonunda hazırladığı ve Misrata Uluslararası Fuarı'nda açılan giyim çarşısında, bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetleri ile ayakkabı bölümü yer alıyor.Toplamda 1500 göçmen aileye giyim yardımı ulaştırılacak çarşının açılışına, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, Misrata Belediye Meclisi Üyeleri ve Libya Kızılayı Misrata Şubesinden yetkililer katıldı.
Açılışın ardından çarşı alanını gezen Başkonsolos Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği organize eden İHH ve yerel kurumlara teşekkür ederek, "Bugünkü etkinlik, başta sivil toplum kuruluşumuz İHH olmak üzere, Libya Kızılayı Misrata Şubesinin ve Misrata Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği bir dayanışma etkinliğidir, bir yardım değildir. İki ülke arasındaki kardeşliğin ufak bir göstergesidir." dedi.
Libya Kızılayı Misrata Şubesinin Denetim Müdürü Salah Ebu Zribe, İHH ile gıda, temizlik malzemeleri ve ramazan ayı yardımları gibi başka alanlardaki faaliyetlerde de dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, sunduğu yardımlar dolayısıyla İHH'ya teşekkür etti.
İHH Libya Koordinatörü Taner Altun da, Misrata'daki bu faaliyetin kurumun 6 konteynerlik yardım dağıtımının ilk ayağını oluşturduğunu kaydetti. Altun, giyim dışında, gıda, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan gibi yeni tip koronavirüs tedbirleri için gerekli hijyen paketlerinden oluşan yardımların da ülkenin doğu bölgeleri dahil diğer şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.Hayır Çarşısı'ndaki dağıtım en az bir hafta sürecek.
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