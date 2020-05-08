İHH İNSAMER 2020 Yetim Raporu'nu yayımladı:

İHH'nın 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatına başvurusu sonucu ilan edilen Dünya Yetimler Günü (Ramazanın 15. günü) kapsamında açıklanan raporda, dünya üzerinde milyonlarca çocuğun savaşlar, doğal afetler, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle yetim kaldığı belirtildi.
Bu çocukların yarısının her türlü ilgi ve alakadan yoksun, sığınacakları yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşadığına işaret edilen raporda, "Velisiz, sahipsiz olan çocuklarımız ise maalesef organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk edilmekteler." denildi.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"UNICEF verilerine göre, dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve/veya yetim kalmakta; yine uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarında. Küresel çatışmalarda yer alan çocuk asker sayısının beş yıl içinde yüzde 159 arttığı ve 2012'den bu yana 30'dan fazla ülkede en az 300 bin çocuğun aktif olarak savaştığı belirtilmekte. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının, ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koymakta."
Bu arada, Dünya Yetimler Günü'nün önceki yıllarda 15 farklı ülkeden 15 yetimin Türkiye'ye getirilmesiyle kutlandığı ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl kutlamanın yapılamadığı aktarıldı.
Ayrıca, İHH'nın Ramazan Bayramı'nda 100 bin yetim çocuğa bayramlık sevinci yaşatmak için çalışma yürüttüğü kaydedildi.
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