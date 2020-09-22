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İHH İdlib’de yetim ailelerine 50 ev teslim etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yetim ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlattığı 100 evden oluşacak “Selamet Köyü’” isimli projede ilk 50 ev ailelere teslim edildi.

22.09.2020 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
İHH İdlib’de yetim ailelerine 50 ev teslim etti
AA

Zövf köyünün yakınlarında inşa edilen 50 evde, yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan 250 kişi kalacak. 50 evlik ikinci etabın inşa çalışmaları da sürüyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Selamet Köyü” projesinin ikinci etabının tamamlamasıyla toplamda 100 betonarme evin yapılmış olacağını belirtti.

Türkiye sınırına yakın bir konumda inşa edilen evlerin 40 metrekare genişliğinde 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğunu anlatan Tosun, ailelerin toprakla uğraşabilmeleri için evlerin önünde ekim alanı da verdiklerini aktardı.

- Suriye’deki yetimleri desteklemeyi sürdüreceğiz

Tosun, köy içerisine okul ve mescit inşa etmeyi planladıklarını kaydederek, "Köyümüzdeki çocukların hem eğitimden yoksun kalmamalarını hem de ibadet edebilecekleri bir ortama kavuşabilmelerini arzuluyoruz. Yetimlerimizin kısmen daha güvenli olan bu ortamda geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini ümit ediyoruz. Suriye’deki yetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye’deki iç savaşta eşiyle oğlunu kaybeden ve kızıyla birlikte Selamet Köyü’ne yerleşen yetim annesi Lazkiyeli Kokab Hatip "Oğlum ve eşim yıllar önce tutuklandı. İşkence altında vefat ettiler. Kamplarda yaşadık. Yazın çok sıcaktı. Kışın ise çok soğuktu. İHH kurumundan Allah razı olsun. Selamet Köyü’nü inşa ettiler. Artık bizim de bir evimiz, bir çatımız var." şeklinde konuştu.

İHH, Suriye’de iç savaşın başlangıcından bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürütüyor.

,Ahmet Karaahmet

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