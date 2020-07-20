İHH, İdlib’de ‘‘briket okul’’ inşaatına başladı

AA

Suriye'nin farklı bölgelerinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller için briketten inşa edilen evlerin bulunduğu kamp alanları kuran İHH, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için de aynı arazilere okul binası inşa ediyor.

Bu kapsamda İHH, İdlib’e bağlı Kefer Lusin bölgesinde 580 briket evin inşa ettiği arazide 10 derslikli okul inşaatına başladı.

Briketten inşa edilecek okul binası, tamamlandığında 700’den fazla öğrenciye eğitim imkanı sunacak.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, ‘‘Suriye’de her çocuğun eğitim hakkını elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla uygun maliyetlerle oluşturduğumuz briket ev kamp alanlarının içerisine ivedi bir şekilde okul binalarını da inşa ediyoruz. Amacımız Suriye’de eğitim çağına gelmiş her bir çocuğun okul sıralarına oturabilmesidir.’’ dedi.

Tosun, 10 derslikli bir okulun daha inşasına başladıklarını kaydederek, "Son olarak İdlib’e bağlı Kefer Lusin bölgesinde 10 derslikli bir okulun daha inşasına başladık. Bu okulumuzda en az 700 çocuğumuz eğitim hakkına kavuşmuş olacak. İHH olarak Suriye’de eğitim desteği verdiğimiz öğrencilerimizin geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitim alanında faaliyet yürütüyor.

,Ömer Koparan