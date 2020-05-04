İHH Gönüllü Motorize Ekibi, sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Gönüllü Motorize Ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde kent merkezinden uzak noktalardaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıyor.
Vakfın Gönüllü Motorize Ekibi, afetlerde hızlı hareket ederek durum tespiti yapmak ve ilk müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla 2017 yılında kuruldu. Ekibin ilk etkinliği, "Motobosna projesi" ile 11 Temmuz'daki Srebrenitsa katliamı anma törenlerine katılmak oldu.
Gönüllü 25 motorcudan oluşan ve afet durumlarında kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak hareket eden ekip, yeni tip koronavirüs salgınında da çalışmalarına devam ediyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan ekip, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Motorize ekibi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması günleri boyunca sokak hayvanlarını da unutmayarak, İstanbul'un kent merkezinden uzak bazı bölgelerine mama bırakıyor.
- "Tamamen gönüllü bir çalışma"
İHH Arama Kurtarma Gönüllü Motorize Ekibi Sorumlusu Muhammet Salihoğlu, şehrin uzak noktalarındaki sokak hayvanlarının genelde yardımsever vatandaşlarca beslendiğini fakat sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bunun mümkün olmadığını söyledi.
Tamamen gönüllü bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Salihoğlu, "İHH Motorize Ekibi olarak kent merkezinden uzak noktalardaki Arnavutköy, Cebeci, Habipler, Boğazköy, Kemerburgaz ve Akpınar civarındaki sokak hayvanlarını tespit edip onlara mama ulaştırdık. 17 kişi vardı gönüllü ekibimizde. Mamayı kendimiz satın aldık. Tamamen gönüllü bir çalışma. Kimsenin sponsorluğu yok. Motosikletler de bize ait." diye konuştu.
- "Uzaklara atılmış, terk edilmiş hayvanların besin bulması çok zor"
Sadece sokağa çıkma günlerinde bu çalışmayı yaptıklarını kaydeden Salihoğlu, şunları ifade etti:
"Sürekli yaptığımız bir iş değil. Sokağa çıkma yasağında hayvanların besine ulaşma zorluğu var. İnsanlar sokağa çıkamayınca gelip bu bölgelerdeki hayvanları besleyemiyorlar. Vefa Grubun'da da görev aldığımız için dışarı çıkabiliyoruz. Hayvansever insanlar, hayırsever insanlar dışarı çıkamıyorken bu işi biz üstlenelim dedik. Sokak hayvanları seçtiğimiz bölgelerede yoğunlukta. Şehrin merkezindeki hayvanlar bir şekilde besin buluyor. Ancak uzaklara atılmış, terk edilmiş hayvanların besin bulması çok zor. Bu nedenle uzak bölgeleri seçtik."
Salihoğlu, gelecek hafta sonu kuşlar için İstanbul'un uzak bölgelerindeki ormanlık alanlarına yem bırakacaklarını sözlerine ekledi.
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