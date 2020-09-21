İHH'den, Irak'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a; 40 litrelik 60 oksijen tüpü, 90 oksijen cihazı, 52 bin tıbbi maske, 80 bin tıbbi eldiven, 324 ateş ölçer, bin doktor elbisesi, 384 dezenfektan ve tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

İHH tarafından Samarra, Alqayarh, El-Firdevs ve Tarmiye hastanelerindeki yetkililere teslim edilen sağlık malzemelerinden, aylık 10 bin kişi faydalanacak.

Bu hastanelere ulaştırılan koruyucu ekipmanlar ve tıbbi cihazlar bölge halkının sağlık hizmetini daha iyi alabilmesine imkan sağlayacak.

Irak'ta Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam vaka sayısının 310 bini aştığı bildirildi.

En yüksek vaka sayısının başkent Bağdat'ta olduğu açıklanırken ilerleyen günlerde sayının artmasından endişe ediliyor.