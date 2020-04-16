İHH'den İdlib'de okul enkazına sığınan ailelere yardım

AA

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de sivillerin yaşamlarının geçtikçe zorlaştığını belirtti.

Okul enkazına sığınan ailelere destek olduklarını aktaran Tosun, "‘Aralık 2019'un başından bu yana yüz binlerce sivil yerinden edildi. Çok sayıda insan açıkta kaldı. Bu süreçte İdlib'e bağlı Binniş'te bir okul enkazına sığınan 16 ailenin yardım talebi bize ulaştı. Ailelere gıda, hijyen paketi, halı, battaniye, hasır ve nakdi yardım ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Tosun, Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.