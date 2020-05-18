İHH'den bin 200 yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık

AA

Dernek Başkanı İsmail Yeşildal, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını belirtti.

Hayırseverlerin desteğiyle ramazanda bin 450 aileye kumanya ve iftar desteği sağladıklarını kaydeden Yeşildal, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Yemen ve Arakan'da kumanya dağıtımıyla yetim çocuklara yönelik çalışmalara öncelik verdik. Yetim çocukların yüzünü güldürmek, bayrama mutlu girmelerini sağlamak için Kocaeli'de 500, Muş'ta 300 ve yurt dışında 400 olmak üzere bin 200 yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık dağıtımını gerçekleştiriyoruz."