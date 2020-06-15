İHH'dan Libya için "acil yardım" kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Libya'daki Kardeşlerimize Acil Yardım" kampanyası başlattı.
İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Libya'da devem eden çatışma ve kaos ortamı nedeniyle özellikle gıda başta olmak üzere temel yaşam maddeleri ve sağlığa erişimde yaşanan sıkıntılar insanları zor durumda bırakıyor.
Yetersiz gıda stoku, iç çatışmalar ve koronavirüs salgını sebebiyle ülkede bir kısmı Libyalı, diğer kısmı mülteci ve göçmen ailelerden oluşan 800 bini aşkın kişi insani yardıma muhtaç.
İHH İnsani Yardım Vakfı, temel gıda, hijyen, giysi ve barınma malzemelerine ihtiyaç duyan Libya'ya insani yardım ulaştırmak için çalışmalara başladı.
Hayırseverlerin destekleriyle başlatılan "Libya'daki Kardeşlerimize Acil Yardım" adlı kampanyayla Libyalıların yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.
- 2011'den beri yardımlar aralıksız sürüyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011'de Libya'da yaşanan devrimden bu yana aralıksız olarak ülkeye yardımlarını sürdürüyor.
Devrimin hemen sonrasında 21 Şubat 2011'de Bingazi'ye ulaşarak acil yardım çalışmalarına başlayan İHH, periyodik olarak ülkeye olan yardımlarını bugüne kadar devam ettirdi. 9 yıllık süre zarfında İHH, Libya'da gıda, sağlık, eğitim, su, hijyen ve barınma gibi alanlarda çalışma yürüterek 1 milyon 97 bin 861 kişiye yardım dağıttı.
Sadece 2020 yılında ise İHH, Trablus, Misrata ve Zliten'de yaşayan 25 bin Libyalı mağdura çeşitli insani yardım malzemesi ulaştırdı.
İHH aracılığıyla Libya'daki mağdur ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, "LIBYA" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine "LİBYA" koduyla bağışta bulunarak gıda, sağlık ve barınma alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunabiliyor.
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