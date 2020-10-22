İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

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İHH'dan yapılan açıklamada, battaniye ve nevresim gibi çeşitli yardımlardan, huzurevinde kalan Boşnak, Sırp, Karadağlı ve Arnavutlardan oluşan 50 ihtiyaç sahibinin istifade ettiği aktarıldı.

Merkeze ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tıbbi malzeme yardımının da yapıldığı aktarılan açıklamada, huzurevinin 5 aylık maske, eldiven, cerrahi önlük, ateş ölçer, nabız ölçer ve maske ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımının da gerçekleştirildiği kaydedildi.