İHH'dan, Gazze ablukasına karşı sosyal medya kampanyası

İsrail kuvvetlerinin, 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırının yıl dönümü öncesi Twitter ve Facebook hesaplarında "Gazze abluka altında" etiketiyle (hashtag) kampanya başlatıldı.
Binlerce aktivistin destek verdiği kampanyada Gazze ablukasının kaldırılması ve buradaki halkın sıkıntılarının sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.
Kampanyaya katılan aktivistler, Gazze halkının sıkıntılarını ifade eden ve Mavi Marmara Gemisi'nde öldürülen Türklere ait fotoğraf paylaşımlarında bulundu.
İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayla tüm uluslararası normlara ve kanunlara göre suç sayılan Gazze ablukasını kınadıklarını belirtti.
"Abluka nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Gazze halkına destek olmak ve Mavi Marmara saldırısı da dahil olmak üzere İsrail'in işlediği suçları açığa çıkarmak için sosyal medya üzerinden tek ses olduk." diyen Şurefa, Gazze'de abluka nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşandığını, temel insani hizmetlerin verilemediğini, yoksulluk ve işsizliğin arttığını sözlerine ekledi.
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