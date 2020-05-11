İHH'dan çocukları rehabilitasyon gören ailelere yardım  - İSTANBUL

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli öğrencinin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verdi.Ailesi rehabilitasyon merkezinde görevli olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Erdem Alkoç, merkeze gelen ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, onlara yardım ulaştırılması için vakfa başvurdu.Genç İHH gönüllüsü Ali Erdem Alkoç'un talebi üzerine İHH, çocukları rehabilitasyon gören 22 ihtiyaç sahibi aileye, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç, sıvı yağ, şeker, un, makarna, tuz, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sabun, el dezenfektanı, ıslak mendil, hijyenik ped, çocuk bezi, bebek ve yetişkin şampuanından oluşan gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Kalabalık ailelere ikişer paket teslim edildi.Ali Erdem Alkoç, çoğu ailenin normal zamanlarda da ekonomik zorluklar çektiğini, pandemi süreciyle yaşamlarının daha da zorlaştığını, çocuklarının rehabilitasyona devam edememelerinden ailelerin olumsuz etkilendiğini kaydetti.Zor günlerde hatırlanmanın aileleri mutlu ettiğini ifade eden Alkoç, şunları anlattı:"Okula gitmedikleri bu süreçte evde canları sıkıldığı için onları tekrar görmek, biraz olsun yüzlerindeki tebessüme sebep olabilmek bizim için çok mutluluk verici bir olaydı. Engelli öğrencilerin bu rehabilitasyon merkezlerinde gördükleri eğitim onların rahatlamasına sebep oluyor: Dışarıya, farklı bir alana çıkmalarına, arkadaşlarıyla ve hocalarıyla iletişim kurarak gelişmelerine, eğlenmelerine ve ailelerinin dinlenmelerine. Bu eğitimden uzak kaldıkları için biz de çok üzgündük. Çünkü aileler, evde karantinada zor durumda kalabilirlerdi. Bizi görünce rehabilitasyon merkezimizi, okulumuzu hatırladılar ve gerçekten mutlu oldular."