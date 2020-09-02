İHH'dan Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı

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Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki sivillere içerisinde temel hijyen malzemelerinin bulunduğu paketleri dağıttıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'deki sivillere yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tahiroğlu, yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'in çok göç verdiğini ve bu göçü ilk karşılayan bölgenin Afrin olduğunu, Afrin ve çevresinde bölgeden göç eden çok sayıda sivilin yaşadığını ifade etti.

Tahiroğlu, Afrin'deki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi dağıttıklarını kaydetti.