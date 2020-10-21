İHH Bursa şubesinden İdlib'de 20 bin öğrenciye kırtasiye yardımı - BURSA

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren Suriyeli öğrenciler için yardımların sürdüğü kaydedildi.İdlib'de yaşayan 20 bin öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı. Setin içerisine kurşun kalem, silgi, defter, tükenmez kalem, cetvel takımı, kalem kutusu, boya kalemi, resim defteri ve okul çantası gibi 20 çeşit kırtasiye aracı konuldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, yardımların öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtti.Öğrencilerin, kırtasiye yardımından yıl boyu yararlanacaklarını kaydeden Kaptan, zor şartlar altında okullarına giden çocuklara destek veren kişi ve kuruluşlara da teşekkür etti.