İHH Başkan Yardımcısı Demir: "Arakanlı mültecilerle tanıştığımda insanlığın sonunun geldiğini düşündüm"

AA

Bangladeş'te 10 yılı aşkın süredir insani yardım çalışmalarında bulunan Demir, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve baskı politikalarının 3'üncü yıl dönümünde AA muhabirine bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e yürüyerek geçen Arakanlı mültecilerin yaşadığı zorluklara değinerek, "Arakanlı mültecilerle tanıştığımda insanlığın sonunun geldiğini düşündüm." dedi.

Kamplarda dinlediği yaşam hikayelerinin ve gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Demir, "Cox’s Bazar'da yeni kurulan kamplarda Arakanlılara yardım ederken, Myanmar'daki köyünden Bangladeş'e sırtındaki bir yaşındaki bebeğini 10 günden fazla yürüyerek taşıyan bir kadın bulduk. Ancak bebek kampa geldikten sonra açlık ve hastalıktan öldü." ifadelerini kullandı.

Demir, kamplardaki mezarların çoğunlukla çocuklara ait olduğunu kaydetti.

"Kamplardaki mültecilerin gözlerindeki çaresizliği görebiliyordunuz." diyen Demir, umutsuzluk içinde kaybolan, gelecek beklentisi olmayan Arakanlıların tükenmek üzere olan güçlerini ise uzun mesafedeki kamplara yürüyerek ulaşmak için kullandığını belirtti.

Demir, yaşlı bir adama nasıl olduğunu sorduklarında ise "ölümü beklediği" cevabını aldıklarını ve bunu unutamadıklarını kaydetti.

25 Ağustos 2017'de 900 bin Arakanlı Müslüman, kendilerine yönelik baskı politikaları nedeniyle komşu Bangladeş'e gitmek üzere Myanmar'dan kaçtı.

İHH, Arakanlı mülteci krizinin başlangıcından beri bölgedeki kamplara barınma, gıda, sağlık, hijyen seti, çocuk bakım kitleri, temiz içme suyu yardımlarını sürdürüyor.

- Hayır işi

İHH, 2017'den beri Cox’s Bazar'daki kamplarda yaklaşık 70 bin mülteci için 9 bin 800 bambu ev inşa etti.

Demir, bölgedeki çabalarının sadece bambu evler inşa etmekle sınırlı kalmadığını, altyapı çalışmaları, sıhhi tesis inşası, su kuyuları, camiler ve rehabilitasyon merkezlerinin inşası gibi işlere de el attıklarını aktardı.

Yerel ortaklarıyla bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren İHH'nin bölgede yüzlerce çocuğun eğitim aldığı 5 rehabilitasyon merkezi de bulunuyor.

- Ortak sorumluluk

Bangladeş'teki kamplara gelen Arakanlı mültecilerin çoğunun evlerine dönmediğine değinen Demir, Bangladeş'in bu yükü tek başına taşımasının mümkün olmadığını ve BM ile diğer ülkelerin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Demir, mültecilerin eğitimi ve sağlık hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadeli planlara ciddi ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Aksi takdirde gelecekte bu eğitimsiz çocuklar ciddi bir sorun haline gelebilir." yorumunu yaptı.

Öte yandan Demir, üç yıla rağmen uluslararası toplumun Myanmar'ı yargı sürecinde istenen noktaya taşımakta başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.