İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'e bağlı Libore bölgesinde Abdülmetin Balkanlıoğlu İmam Hatip Okulu'nun inşasına başlandı. Nisan ayında açılması planlanan okul, 100 öğrenciye hizmet verecek. Okul, 2 sınıf, bir öğretmenler odası, idari ofis, lavabolar ve oyun alanından oluşacak.

Çocukların hem dini hem fen ve sosyal bilimleri öğrenecekleri okul, maddi sıkıntılar sebebiyle okullaşmanın ve eğitimin düşük olduğu Nijer için önemli eğitim kurumlarından biri olacak. Okul, inşası tamamlandıktan sonra Nijer Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürütecek.