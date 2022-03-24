İhbarla 36.8 milyon TL'lik kaçak eşya yakalandı

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların da desteğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.
Söz konusu hatta, 2021 yılında 1014'ü ihbar niteliğinde, 7 bin 875 çağrı alındı. Bu ihbarlardan 569'u sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan ihbarlardan 74'ünde yakalama gerçekleştirilirken ele geçirilen eşyaların toplam değeri 36 milyon 790 bin 881 lira oldu.
Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na, 2020 yılında ise 1198'si ihbar niteliğinde, 13 bin 56 çağrı gelmişti. Sonuçlandırılan ihbarlardan 184'ünde yakalama gerçekleştirilirken ele geçirilen eşyaların toplam değeri 23 milyon 735 bin lirayı bulmuştu.
Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na ilave olarak geçen yıl Bakanlığa ulaşan 1189 başvuru, 919 e-posta ihbarı, 97 istihbari bilgi sonucu 13 milyon 260 bin 523 lira değerinde eşya ele geçirildi.
Bakanlık, uluslararası istihbarat çalışmaları kapsamında 7 operasyona katılırken 264 karşılıklı anlık bilgi değişimi gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucu yaklaşık 8 milyon 104 bin lira değerinde ticari eşya, uyuşturucu ve sigara cinsi eşya ele geçirildi.
Ayrıca Almanya, İngiltere, Kazakistan, İspanya, Kanada gümrük-polis irtibat görevlileri ve Dünya Gümrük Örgütü yetkilileriyle 20 iş birliği ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülen istihbarat çalışmalarıyla toplamda 58 milyon 155 bin 404 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
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