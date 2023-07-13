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        İhbara giden yunus ekibi otomobille çarpıştı: 1´i ağır 2 polis yaralı

        Batman'da ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 polis yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 01:21
        İhbara giden yunus ekibi otomobille çarpıştı
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        Kaza, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki polis memurları İsmet Baran (32) ve Aydın Dolu (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        `UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALMAK İÇİN GİDİYORLARDI´

        Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve polislerin mesai arkadaşları da hastaneye geldi. Kıraç, burada yaptığı açıklamada, "Bağlar Caddesindeki kavşakta yunus ekiplerimiz bir olaya gidiyor. Uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken, kavşakta da bulunan iki tane araç var. İki araç yolun ortasında yolu kapatıyor. Kazaya karışan diğer sürücü kontrolsüz bir şekilde durmadan karakol istikametine, Bağlar tarafına doğru seyir halinde. Tabi bizimkilerde geçerken önleri kapandığı için bu iki araç tarafından maalesef tam ortadan vurup ekiplerimizi savuruyor. Tedbiren bir polisimizin hayati tehlikesi var ama durumu iyi. İkisinin de durumu iyi. Çarpan araç sürücüsü ise gözaltına alındı." dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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