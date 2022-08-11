İhbara giden 2 polise silahlı saldırı!

Kentte yaşanan olayda, "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26) kaçtı.

AA'da yer alan habere göre, "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında düşen silahını alarak ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.