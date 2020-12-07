2'si Rus gazeteci, 1'i Türk! İHA'ların AR-GE merkezini gözetliyordu!

İstanbul'da, İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu gazeteciler I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

İHA'da yer alan habere göre üç şüpheli tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden çıkartılarak önce sağlık kontrolüne götürüldü.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.