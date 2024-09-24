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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'İHA karşılığı buğday' iddiası yalanlandı - İş-Yaşam Haberleri

        'İHA karşılığı buğday' iddiası yalanlandı

        Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:33
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        'İHA karşılığı buğday' iddiası yalanlandı
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        Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'lar karşılığında buğday verdiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiası tamamen yalandır.

        Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla %130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur.

        Ülkemiz ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile de sabittir. Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur.

        Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir.

        Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır."

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