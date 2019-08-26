'Iguana Tokyo' Venedik'te

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk filmi “Sivas” ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen yönetmen Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği filmi “Iguana Tokyo”, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market’a seçildi.
30 Ağustos–1 Eylül 2019 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Venice Gap Financing Market yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri adına büyük önem taşıyor.
Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi “Iguana Tokyo”; sıra dışı hikâyesi ve çekimlerinin büyük bir bölümünün Tokyo’da gerçekleşmesiyle şimdiden sezonun en marakla beklenen filmlerinden biri...
Film, Tokyo’nun merkezindeki küçük evlerinde sanal gerçeklik oyunu M²’yi oynamaya başlayan bir aileyi anlatıyor. Oyunda ne derece iyi oynadıklarına bağlı olarak, aile üyelerinin odaları büyür ya da küçülür. Anne, baba ve kızları Tokyo arasında tırmanan tehlikeli gerginliği yalnızca, besledikleri iguana fark eder.
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