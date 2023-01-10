6 çocuğa cinsel istismar! 260 yıl hapis!

Ankara'da olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat'a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz'ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre H.D., annesinin bir süre sonra sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren Yılmaz Kuyugöz'ün yazın evlerine gelen Arife Pulat'ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

"KİMSEYE SÖYLEME ZAMANLA ALIŞIRSIN"

Sanığın, annesi ile resmi nikahla, Pulat ile de dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., Arife Pulat'ın da olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz Kuyugöz tutuklanırken, Arife Pulat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERKEK İÇİN 400, KADIN İÇİN 200 YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Yılmaz Kuyugöz hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit´ gibi suçlardan 400 yıla kadar; Arife Pulat hakkında ise bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CİNSEL İSTİSMARA YARDIMDAN 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklar, mahkeme heyeti ve avukatlar hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre, iddia makamı mütalaasında, Kuyugöz hakkında 6 çocuk için cinsel istismar suçundan diğer sanık Arife Pulat hakkında ise 3 çocuğun cinsel istismara uğrarken yardım etme suçundan ceza vererek tutuklanmasını talep etti. Pulat hakkında 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklama talebini ise reddetti.

SANIK KUYUGÖZ'E 260 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. Sanık hakkında 1'i üvey çocuğu, 3'ü birlikte yaşadığı Arife Pulat'ın yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 6 çocuk için ayrı ayrı, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma' suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.