İğrenç olaya tutuklama!

Afyonkarahisar'da, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

İğrenç olay, 24 Temmuz Pazar günü Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, M.B.K. (18) isimli şahıs, kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi. Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen M.B.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Olay, çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Aile üyeleri hemen polise başvurdu. Ailenin şikâyeti üzerine M.B.K., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.