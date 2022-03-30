İğrenç olay! Enişte tutuklandı

Balıkesir'de iğrenç olay! Telefondaki yazışmalarla ortaya çıktı, enişte tutuklandı
Balıkesir'de hafta sonları evinde kalan eşinin yeğeni lise öğrencisi 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen O.A. tutuklandı. Kız öğrencinin telefonundaki uygunsuz yazışmaları gören arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesiyle ortaya çıkan iğrenç olayın ardından konuşan hala, eşinden boşanma kararı aldığını belirterek, ailelere de çocuklarını kimseye emanet etmemeleri uyarısında bulundu.
Balıkesir'de, eşinin yeğeni lise öğrencisi 14 yaşındaki A.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen O.A. tutuklandı. Eşinden boşanma kararı alan hala F.A., aileleri uyardı.
Yatılı okuyan A.Ç. isimli kız öğrencinin telefonundaki uygunsuz yazışmaları gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler de polise haber verdi. Çocuk İzlem Merkezi görevlilerinin görüştüğü A.Ç., hafta sonları gittiği halası F.A.'nın evinde, eniştesi O.A.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerine O.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan O.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BABA: CEZASINI ÇEKSİN
Kızın babası İ.Ç., şüphelinin cezasını çekmesini istediğini belirterek, "Kızım hafta sonları kardeşime gidiyordu. Bakması için ona gönderiyorduk. Eniştesi tacizde bulunmuş. Olayı kız kardeşimden duydum. `Ağabey koş, bir şey oldu´ dedi. Okula gittik, detayları öğrendik. Bu durumun şu an ortaya çıkması iyi oldu. Yoksa daha ileriye gidecekti. Anne babalar, çocuklarını kimseye emanet etmesin" dedi.
'KİMSE ÇOCUĞUNU KİMSEYE EMANET ETMESİN'
F.A. ise olayı öğrendikten sonra evden ayrıldığını ve boşanma kararı aldığını belirterek, "Aslında çok dikkat etim. Bana 'kızım gibi seviyorum' diyordu. Ben de öyle sandım. Ben kurda kuzu teslim etmişim. Ayıya bal ısmarlamışım. İçimizde karayılan varmış. Ailelere şunu demek istiyorum. Kimse çocuğunu kimseye teslim etmesin. Kimse böyle bir şey yaşasın istemem" diye konuştu.
'ANNE VE BABALARIN DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR'
Aileyle görüşen Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ise, "Soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması ve çocuğun deşifre olmadan mahkeme evresine geçilmesi bekleniyor. Çocuk anne ve babanın dizinin dibinde olmalı. Bütün sorumluluğu kendileri almalılar. Ne yazık ki, bazen imkanlar elvermese de anne ve babaların dikkatli olmaları gerekiyor. Burada ayrıca ifadenin Çocuk İzlem Merkezi'nde alınması çok önemliydi. Bu sayede tek bir ifade alınıyor ve çocuk olayı ikinci bir travma olarak yaşamak zorunda kalmıyor" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!