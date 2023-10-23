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        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ADAM | Son dakika haberi: Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu düşünülen şüpheli tutuklandı

        Korkunç iddia! 4 çocuğa cinsel istismar!

        Hatay'da, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A., yakalandı. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:16
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        Korkunç iddia! 4 çocuğa cinsel istismar!
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        Hatay'da olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi’nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

        ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İHA'da yer alan habere göre ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

        EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

        Ekipler aramaların sonucunda 4 çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A. ‘yı yakaladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.

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        #Hatay
        #Son dakika haberler
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