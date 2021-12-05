Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, Serie A'nın 16. haftasında ligin yeni ekibi Venezia'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip 12. dakikada Ceccearoni'nin golüyle 1-0 öne geçerken 19 ve 27'de Thomas Henry'nin attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına önde gitti.

52. dakikada Henry bu kez kaleleri şaşırırken 68. dakikada Caprari penaltıdan bir gol buldu ve fark 1'e indi. 67'de Giovanni Simeone skoru eşitlerken Arjantinli yıldız 85'te bir kez daha sahne aldı ve Hellas Verona'yı galibiyete taşıdı: 4-3.

Bu galibiyetin ardından Hellas Verona puanını 23'e yükseltirken Venezia 15 puanda kaldı. Hellas Verona, puansız durumdayken göreve getirdiği Tudor'la yükselişine devam etti.