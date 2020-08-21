Hırvat kulübü Hajduk Split'in teknik direktörü Igor Tudor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

Hajduk Split'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpteki ikinci döneminde 18 resmi maça çıkan Hırvat çalıştırıcının, kariyerine Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak devam edeceği belirtildi.

1998-2007 yılları arasında top koşturduğu Juventus'un teknik heyetinde yer alacak 42 yaşındaki Tudor, daha önce PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese kulüplerinde teknik direktörlük yapmıştı.